Da Mandragora a Cerri, la Juventus fa cassa

TORINO - L’appuntamento è fissato per mercoledì in occasione dell’assemblea di Lega a Milano: Juventus e Genoa nuovamente al lavoro per obiettivi comuni dopo l’affare Perin siglato con 12 milioni più bonus destinati alle casse rossoblù. Archiviata la trattativa principale, le due società stanno cercando di venirsi incontro su altre piste e in caso di fumata bianca il club bianconero potrà assicurarsi un introito notevole. Qualcosa come una trentina di milioni se agli ulteriori intrecci di mercato con il presidente Enrico Preziosi s’aggiungessero i 12 previsti dalla cessione a titolo definitivo del cartellino dell’attaccante Alberto Cerri, reduce dall’ottima annata di Perugia e forse destinato all’Eintracht Francoforte (sulla punta anche Cagliari e Parma).

OPZIONE RIACQUISTO - Tornando ai contatti con il Genoa, in ballo c’è il futuro di Rolando Mandragora. Il 20enne è legato alla Juve fino al 2021 e costò ai bianconeri - era il gennaio 2016 - 6 milioni più altrettanti di bonus. Il ragazzo, reduce dalla stagione vissuta in prestito a Crotone, avrebbe voluto giocarsi le sue chance a Torino oppure in alternativa era rimasto affascinato dalle avance dell’Atalanta e della Fiorentina. Ma alla fine potrebbe tornare in Liguria a titolo definitivo, slegando dunque il proprio destino dai campioni d’Italia ma soltanto temporaneamente: già, la Juventus farebbe comunque ombra sul giocatore occupando una sorta di corsia preferenziale in vista di un futuro riacquisto del cartellino. Al giocatore un simile intreccio potrebbe andar bene e lo stesso Preziosi ha dato la disponibilità a discuterne concretamente. I bianconeri, in cambio, incasserebbero denaro sonante da reinvestire poi in entrata. Denaro che, abbinato agli incassi preventivati per la cessione di Cerri, ammonterebbe a circa 30 milioni complessivi.

