Calciomercato Roma, Alisson: «Futuro? Spero si risolva prima del Mondiale»

ROMA - In attesa di chiudere con l'Ajax per Justin Kluivert, in casa Roma bisogna fare i conti in queste ore con le dichiarazioni rilasciate da Alisson, pronto col Brasile a cominciare l'avventura iridata in Russia. A margine dell'amichevole vinta dalla Selecao con l'Austria, il portiere ha confessato di attendere novità circa il suo futuro professionale: "Spero che tutto si risolva prima dell'inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani dei miei manager. Se non verrà risolto tutto entro la prima partita, se ne parlerà dopo il Mondiale". "Adesso sono concentrato solo al Mondiale - le parole di Alisson riportate da globoesporte.com -. Ci sono alcune possibilità e stiamo lavorando su ognuna di queste insieme alla Roma, nel rispetto del club. Vediamo se succede qualcosa durante questa settimana". Sul portiere c'è l'interesse di Real Madrid, Liverpool e Chelsea.

