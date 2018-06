Real Madrid, malumore Kovacic: la Juventus c'è

TORINO - La Juventus rimane vigile su Mateo Kovacic. Il ciclone delle dimissioni di Zinedine Zidane non ha soltanto terremotato i piani di Florentino Perez, ma sta aprendo crepe anche in seno alla squadra. Se Cristiano Ronaldo viaggia per conto suo (i propositi di addio erano stati esternati ben prima dell’addio di Zizou), gran parte del resto del gruppo si sta domandando che cosa fare, visto che la caccia al sostituto del francese non ha ancora portato a risultati concreti. Uno dei dubbiosi è proprio il centrocampista croato, acquistato per una trentina di milioni dall’Inter nel 2015.