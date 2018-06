Scambio Icardi-Higuain, Wanda Nara incontrerà la Juventus

TORINO - Mauro Icardi e la moglie procuratrice Wanda Nara sono rientrati a Milano ieri pomeriggio dopo il safari in Sudafrica e il sole delle Seychelles. Prima di ripartire per le vacanze Wanda dovrebbe sondare le squadre interessate al marito, tra cui la Juventus. Per ora non sono invece in calendario incontri con l’Inter, che vorrebbe rinnovare il contratto al bomber argentino (ma dopo il 15 luglio, quando scade la clausola da 110 milioni valevole soltanto per l’estero) con ritocco d’ingaggio, più basso però rispetto alle richieste della coppia.