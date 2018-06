Juventus, le uscite in mezzo: c'è Marchisio fra i traballanti

TORINO - Se Aleksandr Golovin (o chi per il russo, considerati i tanti obiettivi della Juventus a cen- trocampo) entra, vuol dire che pure in uscita il mercato è destinato a produrre scossoni. C’è Stefano Sturaro in bilico, assieme a Claudio Marchisio il cui contratto biennale con i bianconeri non è garanzia di una permanenza certa. Il Monaco è l’ultima delle società iscritte alla corsa per il Principino, già monitorato negli States. A breve è previsto un incontro tra l’entourage del classe ’86 e i vertici juventini. La sensazione è che Marchisio possa andar via, a patto però che alla Continassa abbiano l’opportunità di valutare un’offerta concreta. In alternativa il centrocampista resterà, ma con quali stimoli?

VIDEO: LE GIOCATE E I GOL DI MARCHISIO