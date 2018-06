Juventus, Khedira è convinto di rimanere

TORINO - La conferma di Massimiliano Allegri porterà con sé, a meno di giravolte che avrebbero dell’incredibile, la permanenza di altri elementi considerati importanti dal tecnico livornese. Come Sami Khedira che ha un solo anno di contratto con la Juventus e non dovrebbe lasciarsi ulteriormente catturare dalle sirene della Premier, anzi: il feeling con l’allenatore conta molto di più per il 31enne di Stoccarda. L’ex Real Madrid - 100 presenze e 19 gol in tre stagioni di Juve - farebbe lo stesso percorso di Mario Mandzukic, anche lui sbarcato a Torino nell’estate del 2015, anche lui legato a doppio filo a Max Allegri.