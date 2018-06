Juventus, per la difesa sondato Godin

TORINO - Aspettando il Mondiale per conoscere il futuro di Medhi Benatia, che continua a essere nel mirino di Arsenal e Marsiglia, la Juventus si muove sottotraccia per verificare la fattibilità degli eventuali sostituti. Il nome in cima alla lista resta quello di Matthijs De Ligt, talento di 18 anni dell’Ajax. Gli olandesi, dopo aver ceduto Justin Kluivert alla Roma, non vorrebbero privarsi del centrale valutato tra i 40 e i 50 milioni. La Juve non molla la pista confidando nei buoni uffici di Raiola, agente di De Ligt, ma al contempo guarda pure altrove. Un candidato forte resta Diego Godin, 32enne leader dell’Uruguay e dell’Atletico Madrid con il contratto in scadenza nel 2019. Stando a quanto filtra dal Sudamerica, i bianconeri hanno approfondito la situazione di Godin per capire i margini di sconto rispetto ai 20 milioni previsti dalla clausola.