Dall'Inghilterra: «Chelsea, resta aperta l'ipotesi Sarri ma in pole c'è Jokanovic»

LONDRA (INGHILTERRA) - Il dopo Antonio Conte? Ancora da definire, visto che l'italiano ha un altro anno di contratto e c'è una penale che blocca il club di Stamford Bridge. Secondo l'Evening Standard resta ancora in piedi l'ipotesi Maurizio Sarri, anche se il tecnico toscano è ancora contrattualmente legato al Napoli nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina degli azzurri. Per il tabloid britannico c'è anche la soluzione Laurent Blanc, ma in realtà in pole ci sarebbe il manager del Fulham, Slavisa Jokanovic, protagonista del ritorno in Premier di una squadra che ha anche espresso un ottimo calcio. Il club di Craven Cottage vuole rinnovare il contratto, ma la firma non sarebbe ancora arrivata e il Chelsea ci sta facendo un pensierino, anche perché il 49enne ex difensore serbo conosce bene l'ambiente per aver militato due stagioni nel club londinese. (In collaborazione con Italpress)