Torino, Ansaldi a Iago Falque: «Ti hanno venduto, fratello!»

TORINO - Forse è solo una battuta o forse no ma i tifosi granata sono in fibrillazione. Cristian Ansaldi, commentando una foto su Instagram del compagno di squadra Iago Falque, lancia la 'bomba': «Come ti piace vendere fumo fratello...E pensare che non ci vedremo più. La gente non sa che ti hanno venduto ma io lo so. E lo sa anche Rincon. Ci mancherai fratello», le parole del difensore argentino che sanno di presa in giro ma che non escludono al contempo uno scenario clamoroso. (in collaborazione con Italpress)