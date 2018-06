Psg, si avvicina l'annuncio di Buffon. E piace Alex Sandro

TORINO - Il Paris Saint Germain puo' finalmente aprire le danze. 'Graziato' dalla Uefa, il club francese si mette in moto sul mercato e il primo annuncio, secondo "Le Parisien", sarà quello di Gigi Buffon il cui arrivo portera' alla cessione di uno fra Trapp (a titolo definitivo) o Areola (solo in prestito). Gli altri due ruoli dove intervenire riguardano il centrocampo e la fascia sinistra. Nel primo caso l'identikit del profilo cercato e' quello di Ngolo Kanté che però preferirebbe rimanere in Premier League e comunque, prima di qualsiasi decisione, vorrebbe sapere prima chi allenerà il Chelsea nella prossima stagione.

FASCIA SINISTRA - Per la fascia sinistra, invece, i nomi in ballo sono quelli di Alex Sandro della Juventus, Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund e Alex Telles del Porto. Il piu' abbordabile sembrerebbe il franco-portoghese, che ha già lavorato con Tuchel e per il quale potrebbero bastare 30 milioni di euro.Servira' pero' fare anche cassa: 10 milioni arriveranno dalla cessione a titolo definitivo di Odsonne Edouard al Celtic mentre Goncalo Guedes dovrebbe essere riscattato dal Valencia. Sul piede di partenza anche Layvin Kurzawa e Javier Pastore, mentre sara' piu' complicato trovare una soluzione per Jese' e Krychowiak. Da escludere sacrifici illustri: a meno di colpi di scena, i vari Cavani, Verratti e Rabiot dovrebbero vestire la maglia del Psg anche nella prossima stagione. (In collaborazione con Italpress)