Torino, Carlão ceduto all'Apoel Nicosia

TORINO - Non ci sono solo trattative per dare rinforzi a Walter Mazzarri in casa Torino, dove si pensa anche al mercato in uscita per fare posto ai nuovi acquisti che dovranno garantire un salto di qualità nella prossima stagione. E tra i granata che giocheranno altrove c'è il 32enne difensore brasiliano Carlão, che si trasferisce a Cipro, come annunciato dallo stesso club in un comunicato ufficiale: «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'Apoel Nicosia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Roberto da Cruz Júnior, “Carlão”». Proprio dall'Apoel Nicosia - che lo aveva acquistao dai francesi del Sochaux, il difensore era partito nel gennaio del 2017 per approdare in Serie A con la maglia granata.