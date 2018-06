Calciomercato Inter, Vecino è nella lista dei cedibili

MILANO - Ha portato l’Inter in Champions e ieri ha esordito al Mondiale con il suo Uruguay, ma non è assolutamente detto che Matias Vecino indossi ancora la maglia nerazzurra la prossima stagione. Il centrocampista non è al momento un titolare della squadra che verrà e qualora si presentasse un’offerta importante, l’Inter la prenderebbe in considerazione. Vecino, infatti, nonostante una stagione fatta di alti e bassi, ha ancora diversi estimatori, soprattutto in Inghilterra. Sull’uruguaiano ci sarebbe il Tottenham, ma anche l’Everton lo sta seguendo. Inoltre potrebbe presto esserci un terzo club sulle sue tracce, il Chelsea: se infatti Maurizio Sarri finirà sulla panchina dei Blues, Vecino diventerà un obiettivo per il centrocampo. Sarri lo voleva a Napoli, ma poi non se ne fece nulla. Nella lista che avrebbe preparato per il Chelsea, ci sono Rugani in difesa, Higuain in attacco e, appunto, Vecino a centrocampo. L’Inter per lasciarlo partire chiede almeno 30 milioni.

