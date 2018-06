Calciomercato Roma, un tentativo per Pastore

ROMA - Al momento è una semplice suggestione. Il nome è quello di Pastore che viene accostato in orbita Roma. 29 anni mercoledì, guadagna 6 milioni a stagione, più trequartista in un 4-2-3-1 che mezzala in un 4-3-3: fattori che, sommati alla volontà del club di abbassare il monte-ingaggi, sembrano lasciare pochi margini di manovra. Con il contratto in scadenza nel 2019, non è escluso che una proposta per l’argentino la Roma possa avanzarla, consapevole che ci sono club che offrono di più sia al calciatore che al PSG. Mossa utile per far abbassare la richieste dell'Ajax per Ziyech.

