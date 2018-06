ROMA - Avanza il mercato della Lazio: vicino il sì di Acerbi, si può chiudere in settimana per il difensore in uscita dal Sassuolo. Il ds Tare insiste anche con la Sampdoria per il centrocampista Praet, uno dei pezzi pregiati del mercato. La Lazio deve però prima vendere Felipe Anderson: riparte la trattativa con il West Ham, il club di Lotito chiede almeno 40 milioni.

