Calciomercato: Mihajlovic nuovo tecnico dello Sporting

LISBONA (Portogallo) - Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore dello Sporting. La notizia è diventata ufficiale con la nota pubblicata dal club di Lisbona sul proprio sito internet, annunciando di aver «raggiunto un accordo con l'allenatore Sinisa Mihajlovic per le prossime tre stagioni sportive». Il 49enne allenatore serbo, esonerato dal Torino nella passata stagione (al souo posto è arrivato Walter Mazzarri) ha trascorso gran parte della sua carriera in Italia, prima come assistente di Roberto Mancini all'Inter (tra il 2006 e il 2008), dove è stato due volte campione d'Italia e poi come capo allenatore al Bologna (2008/09), al Catania (2009/10), alla Fiorentina (2010/11), alla Sampdoria (2013/14 e 2014/15), al Milan (2015/16) e al Torino (2016/17 e 2017/18), con una stagione alla guida della nazionale della Serbia (2012/13).

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD chegou a acordo com o treinador Sinisa Mihajlovic para as próximas três épocas desportivas.



Sabe mais https://t.co/ngncQpnPvx pic.twitter.com/WEhFjYzZUs — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 18 giugno 2018