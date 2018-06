Calciomercato Torino, Pereyra è caro. L'affare non decolla

TORINO - Un altro centrocampista, tra i giocatori gestiti dalla famiglia Pozzo, è (probabilmente era) entrato nei radar del Torino. Tuttavia che Roberto Pereyra del Watford piaccia ai granata è un conto, che Cairo abbia la volontà di trattare un giocatore che ha il cartellino valutato almeno 30 milioni è un altro. Tutto o quasi potrà succedere, da qui al 18 agosto (data in cui si chiuderà il mercato), ma le chance che Pereyra possa tornare a lavorare con Mazzarri risultano poche, visto che anzi gli stessi Pozzo sono convinti che dopo la prossima stagione l’argentino arriverà a valere anche più di 40 milioni. Più facile che il Toro possa mettere le mani su Barak: l’operazione per rilevare il cartellino del ceco, infatti, presenta ora come ora costi inferiori.

