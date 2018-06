Calciomercato Inter, è Emmers la chiave per Bereszynski

MILANO - L’accelerazione della Roma su Pastore è un altro indizio che conferma come la trattativa per portare Radja Nainggolan a vestire nerazzurro sia ormai vicina agli annunci (ai giallorossi 35 milioni più il cartellino di Zaniolo, valutato 6). Al raduno ci sarà pure Lautaro Martinez, mentre prosegue la trattativa per Malcom dopo l’apertura del Bordeaux al prestito. Dopo lo sbarco di Sabatini alla Samp prende quota l’opzione Bereszynski per la fascia destra dell'Inter: contropartita può essere Emmers (gradito a Giampaolo) ma negli affari tra club si parlerà pure di Santon, Eder e Ranocchia.

