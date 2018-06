Boom dalla Spagna: «Il Barcellona ha già contattato Pjanic»

TORINO - Il Barcellona vuole fortissimamente Miralem Pjanic, diventato l'obiettivo di mercato numero uno dopo il no di Antoine Griezmann. È quanto afferma il 'Mundo Deportivo', certo che i blaugrana faranno di tutto per ingaggiare il 28enne centrocampista bosniaco, considerato però dai bianconeri fondamentale per le loro ambizioni. Non è la prima volta che Pjanic, considerato l'erede ideale di Iniesta, finisce nel mirino dei blaugrana: successe anche quando era alla Roma con Luis Enrique, che poi cercò di portarlo in Catalogna nell'estate del 2016. L'ex giallorosso invece firmò per la Juventus. I contatti con il Barça, scrive il giornale catalano, sono già stati avviati. (in collaborazione con Italpress)