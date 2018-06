Buffon, il Psg «esce allo scoperto» con un tweet

TORINO - Cresce l'attesa per l'ufficializzazione del passaggio di Gigi Buffon al Paris Saint Germain. I tifosi parigini sono impazienti e la società ha scelto di lanciare un segnale incontrovertibile sui social rispondendo con il profilo ufficiale a una domanda sul portiere italiano. «Dov'è Buffon?» ha chiesto Kirs in risposta a un tweet in cui veniva pubblicizzato il merchandising della prossima stagione. La replica «E' in terrazza a leggere le ultime notizie» contiene la menzione a un tweet di Gigi. Se non fosse un affare già consolidato ovviamente il social media manager si sarebbe ben guardato dal citare l'ex capitano della Juventus. Insomma, il count-down è iniziato, probabilmente l'annuncio dell'ufficializzazione avverà il 1 luglio, una volta archiviata la questione relativa al Fair Play Finanziario.

En train de lire en terrasse aux dernières nouvelles pic.twitter.com/yMqqo3yAcs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 22 giugno 2018