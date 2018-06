Juventus, ecco gli intoccabili in attacco

TORINO - E dunque Gonzalo Higuain probabilmente in partenza, con ancora un grossa incognita alla voce “eventuale sostituto”. Pure Paulo Dybala non è poi così certo di essere ancora un giocatore bianconero, tra qualche settimana. Nel senso che lui non ha smanie d’addio e lo stesso tecnico Massimiliano Allegri s’è piuttoso sbilanciato («Ho parlato con Paulo prima della fine del campionato, secondo me resterà ancora un po’ di anni alla Juventus»). Tuttavia qualora arrivasse una offerta di un certo livello, sia la Juventus sia il giocatore la esaminerebbero a fondo senza preclusioni preventive. Ne consegue che le certezze dell’attacco bianconero per il prossimo anno si riducano a tre nomi: il veterano Mario Mandzukic (pupillo di Allegri, s’è convinto a restare e resistere a proposte esotiche), più Federico Bernardeschi e Douglas costa i quali - dopo qualche difficoltà di ambientamento iniziale- si apprestano ora a vivere la loro seconda stagione bianconera da protagonisti. Più, ovviamente, Cuadrado: che però a tratti potrebbe anche giocare come terzino.