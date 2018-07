«Sarri al Chelsea, presto l'annuncio. E vuole Golovin»

LONDRA - Il Chelsea annuncerà la prossima settimana Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Per la stampa inglese è ormai questione di giorni, anche perché il raduno della squadra è fissato per il 9 luglio e la società vorrebbe presentare il tecnico - che sarà liberato dal Napoli per una cifra attorno ai 5 milioni - prima di allora. I giocatori non sarebbero stati ancora informati del cambio per quanto molti di loro avrebbero minacciato di chiedere la cessione in caso di conferma di Antonio Conte, da qui anche la decisione di andare su Sarri.