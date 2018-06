Calciomercato Juventus: Colombia-Egitto, missione Paratici per vedere Arias

TORINO - Lo conosce già bene, ma Fabio Paratici non ha perso l’occasione di dare un’altra occhiata a Santiago Arias, ventiseienne terzino destro colombiano del PSV Eindhoven, con contratto in scadenza tra 12 mesi. Ieri sera era impegnato con la Nazionale contro l’Egitto all’Atleti azzurri d’Italia di Bergamo e il ds bianconero, che nel pomeriggio aveva incontrato a Milano Alessandro Lucci, agente di Perin e Florenzi, ha passato la serata sulla tribuna dell’impianto dell’Atalanta. Di Arias, che ha giocato titolare alle spalle di Cuadrado nel 4-2-3-1 colombiano, piace, oltre ovviamente alle doti calcistiche, lo status contrattuale favorevole alla Juventus. Piace meno, invece, il suo status di extracomunitario.

Problema che non si porrebbe con il suo connazionale Joao Cancelo (non convocato dal ct Peckerman) visto che nell’ultima stagione ha giocato nell’Inter: il problema però sono i 40 milioni chiesti dal Valencia. Nessuna delle due controindicazioni, invece, per Juan Bernat: lo spagnolo del Bayern, anche lui in scadenza nel 2019, è comunitario e lascerà il club bavarese. Resta quindi il principale candidato qualora la Juventus puntasse su un altro terzino dopo Matteo Darmian, il cui acquisto sarà formalizzato a giorni.