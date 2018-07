Conferme dall'estero: «Cristiano Ronaldo ha detto sì alla Juventus»

TORINO - Conferme dell'operazione Ronaldo alla Juve arrivano dalla Spagna e dal Portogallo. Secondo Marca, quotidiano molto vicino alle vicende del Real Madrid, Ronaldo ha deciso già da tempo di lasciare il Real: "La mia testa non va più, mi sento indifeso, se gioco un mese senza segnare, mi fischiano al Bernabéu e il club inizia a parlare dei successori, degli altri acquisti". Questo è stato il pensiero di Ronaldo negli ultimi mesi, quello che - scrive Marca - lo porterà a giocare con la Juventus nella prossima stagione. Cristiano si sentirebbe trascurato dal Real Madrid, che sarebbe già alla ricerca di un successore, come se volesse anticipare un declino sportivo che in realtà non c'è.