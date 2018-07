Monchi: «Cristiano Ronaldo alla Juve? Importante per la serie A»

ROMA - "Non ho avuto tempo di pensarci, perchè ho tanto lavoro qui alla Roma. Se arriva penso che per il campionato italiano sia una cosa buona. E' un giocatore importante per quello che ha fatto in passato". Così il direttore sportivo della Roma Monchi commenta il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Bianda e Coric.

NESSUNA NOVITA' PER FLORENZI - "Non ci sono novità, è una situazione difficile. Florenzi è un grande giocatore, la Roma ha fatto una grande offerta, ma capisco che lui abbia le sue richieste. Ci stiamo lavorando, sono fiducioso ma è vero che non è cambiato tanto negli ultimi giorni". Così il direttore sportivo parla del rinnovo di Alessandro Florenzi.

NUOVO TERZO PORTIERE - "Credo che un club come la Roma non può mai fermarsi e deve continuare a lavorare. Credo che fine alla fine del mercato ci saranno possibilità di acquistare altri giocatori". Il ds giallorosso ha poi annunciato "l'acquisto del terzo portiere dal Brasile, dal Palmeiras, Daniel Fuzato. Questo significa che non siamo mai fermi. La Roma è sempre sarà pronta per capire se ci sarà qualcosa di interessante da prendere".