Cristiano Ronaldo al mare veste già i colori della Juventus e i tifosi impazziscono

TORINO - Cristiano Ronaldo è in Grecia con la famiglia. Un gruppo compatto che d’estate si ritaglia sempre qualche settimana da trascorrere insieme. Queste sono però le prime vacanze da “juventino”. CR7 è con Georgina, Cristianinho e anche con Hugo , il fratello maggiore a cui è legatissimo (sono noti i problemi avuti con droga e alcool). Ed è proprio lui che posta la foto con il pallone d’oro in maglietta bianca e pantaloncini neri: è la prima "uscita pubblica" sui social dopo l'inizio della trattativa per trasferirsi a Torino. E i tifosi lo sommergono di messaggi: ti aspettiamo, sei il migliore del mondo, con te vinceremo la Champions e via discorrendo. Non stanno più nella pelle, è chiaro.





CONTO ALLA ROVESCIA - D’altronde, sono giorni frenetici per il colpo del secolo: Jorge Mendes, il procuratore e mentore di CR7, tratta con il Real Madrid il modo più elegante per annunciare il divorzio e approdare alla Juventus. Dal canto suo, il club di Andrea Agnelli non può esporsi ufficialmente finché tutto non sarà definito nei dettagli: 100 milioni al Madrid (la commissione al potente agente è ovvia), le carte con le firme, i comunicati. Il presidente blanco Florentino Perez vorrebbe che il giocatore si assumesse l’onere del divorzio pubblicamente. Tipo: ho deciso io di lasciare il Real per una nuova avventura. Poi sarà tutto una conseguenza: Cristiano a Torino per le visite e la firma (4 anni a 30 milioni) e la presentazione allo Stadium, il bagno di folla, le dichiarazioni d’intenti. Nel frattempo è tutto un fiorire di indizi e di suggestioni: il video della Juve sui numeri 7 postato sui social cinesi che poi viene tolto (Di Livio, Pessotto, Salihamidzic, Pepe, Zaza e Cuadrado: Cristiano sarebbe appunto il 7°), le camere d’albergo prenotate, il sito dell’intimo griffato da CR7 bianconero, i fotomontaggi, l’aeroporto monitorato di continuo. Insomma, la febbre è alta. Aspettando Ronaldo. Che ha detto no alla Cina e a 200 milioni per due stagioni: la sua nuova sfida è sotto la Mole.