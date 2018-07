In Spagna: «Così il mondo Juventus ha conquistato il cuore di Ronaldo»

TORINO - Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Cristiano Ronaldo e una Juventus capace di conquistarne il cuore, spezzato per la traumatica fine del lungo e intenso amore con il Real. Il 33enne fuoriclasse portoghese, come spiega la stampa spagnola, è rimasto letteralmente stregato dal mondo Juventus che lo ha fatto sentire di nuovo importante come a Madrid non si sentiva più. «Disgustato da come è finita la sua esperienza madridista - scrive ‘Marca’ - CR7 è rimasto invece incantato dalla pioggia di elogi e di riconoscimenti arrivati dal mondo Juve. Se Cristiano aveva bisogno di affetto lo sta trovando a Torino e anche fuori da Torino, dove tutti quanti lo vogliono: dai futuri compagni ai tifosi, passando per le vecchie ‘leggende bianconere’».

