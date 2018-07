Juventus, Higuain-Rugani via (libera): comincia l’era Sarri al Chelsea

L'annunciato esonero di Antonio Conte da parte del Chelsea si è consumato ieri nel modo più anonimo possibile da parte del club. Non si sono sprecati nemmeno i ringraziamenti, per uno dei pochi tecnici capaci di vincere la Premier League al primo colpo (gli altri, oltre al cileno Pellegrini al City sono stati Mourinho e Ancelotti, sempre al Chelsea). L'era Conte si chiude dopo 2 anni e 76 partite che vedono l'ex ct spiccare tra i migliori tecnici di sempre approdati in Premier. Non sarà semplice per Maurizio Sarri fare meglio di lui. Solo Guardiola (55 vittorie in 76 partite) è riuscito a fare meglio del tecnico pugliese fermatosi a 51, tra gli allenatori che hanno disputato almeno due stagioni.

Nelle prossime ore invece si faranno passi ufficiali anche per Gonzalo Higuain e Daniele Rugani, che insieme a Jorginho costituiscono l’ossatura della squadra voluta da Sarri. Tre fedelissimi nello spogliatoio, quello che concretamente Conte non è mai riuscito ad ottenere. In questo, forse, Sarri è stato più risoluto oltre che fortunato. Al club, intanto, verrà proposto anche Suso, valutato intorno ai 35-40 milioni, uno dei giocatori che Elliott potrebbe lasciar partire dal Milan nell’ambito dell’opera di risanamento.

