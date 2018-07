Blitz, pizzini e cene: Juve, ecco il metodo Paratici

TORINO - Cristiano Ronaldo è stato il colpo ad effetto, quello che vale un’eccezione. Così accanto a CR7, durante la presentazione in mondovisione dell’altro giorno, il presidente Andrea Agnelli e l’ad Beppe Marotta hanno voluto che per una volta sedesse il ds Fabio Paratici. [...]

I COMANDAMENTI - Il contesto è cambiato (dagli spogliatoi di C alle stanze dei bottoni della Juventus), ma il meccanismo è rimasto lo stesso. Paratici negli anni è diventato il braccio armato di Marotta e della Juventus della leggenda. Ancora adesso è nottambulo e prende appunti ovunque: su pezzettini di tovaglie, tovagliolini, bigliettini. I pizzini - raccontano i procuratori che lo incrociano spesso sul mercato - poi vengono custoditi gelosamente in uno schedario pratico ma alquanto particolare: il passaporto. Auto o aereo: è un direttore sportivo sempre in viaggio. Spesso e volentieri è stato avvistato in stadi anche periferici per spiare i futuri colpi. Crede molto nell’osservazione dalvivo, legge ogni tipo di relazione, ascolta tutti e prende ogni tipo di informazione sul calciatore che ha in testa: dai pareri del ristoratore a quello del custode e degli ex compagni. E soprattutto ha grande fiducia nei suoi collaboratori. Dal vice Federico Cherubini ai capi scout che si sono succeduti negli ultimi anni: Javier Ribalta, Pablo Longoria (poi passati a Manchester United e Valencia con ruoli dirigenziali) e ora Matteo Tognozzi e Lorenzo Giani. Paratici è un ds in movimento, in tutti i sensi. Uno dei suoi comandamenti è: “meglio vedere un giocatore una volta in meno in campo, ma andare una volta in più a cena con la sua famiglia”. Fior di campioni sono stati rimandati durante il colloquio faccia a faccia. Ma in movimento, Paratici, lo è nel vero senso della parola: è facile vederlo camminare nel pieno della notte nel quartiere Brera di Milano o lungo il Po a Torino. «E’ sempre operativo, anche alle 3 del mattino », raccontano gli agenti. Alla Juventus, da Andrea Pirlo (a parametro zero) a Cristiano Ronaldo, in coppia con Marotta ha messo a segno colpi eccezionali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport