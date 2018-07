Calciomercato Benevento, arriva Insigne jr dal Napoli

BENEVENTO - E' più leggera la rosa del Napoli. Altro giro in Serie B per Roberto Insigne, il fratello di Lorenzo. Dopo Avellino, Latina e Parma, la carriera dell'attaccante esterno continua con la maglia del Benevento, dentro i confini della Campania. "Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la SSC Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione del calciatore Roberto Insigne", si legge nella nota ufficiale del club giallorosso. Il Napoli, sempre stamattina, ha confermato il passaggio di Gennaro Tutino e Zinedine Machach al Carpi, un altro club del campionato cadetto.

