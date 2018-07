Juventus, Allegri chiama «Pogba leader»

TORINO - Ci sono più di seimila chilometri e un oceano di distanza tra la sede del ritiro juventino, nel New Jersey, e Palazzo Parigi, il quartier generale, a Milano, degli uomini di mercato bianconeri. Eppure, immancabilmente, i due macro filoni dell’estate juventina - preparazione della stagione e campagna acquisti - si intrecciano in maniera massiccia e costante. E così può anche capitare che Massimiliano Allegri, previa specifica domanda, si conceda una serie di apprezzamenti - sentiti e sinceri, genuini - che giocoforza finiscono per accendere le speranze di chi sogna e auspica che Paul Pogba torni a Torino, alla Juventus. Nonché, inducono a pensare (a conferma di quanto già si ipotizzava, peraltro) che pure Allegri sia nella schiera degli speranzosi. Mica male, a maggior ragione, se consideriamo il tenore dei messaggi pubblici che invece si sono vicendevolmente scambiati Pogba e il suo attuale tecnico José Mourinho. Bene inteso: l’eventuale operazione può essere portata a buon fine soltanto a fronte di un’altra cessione eccellente e non è semplicissima viste le ritrosie del Manchester United e l’alto ingaggio di Pogba. Peraltro Allegri ha anche sottolineato soddisfatto e la bontà del mercato portato avanti sino ad ora dalla Juventus, citando tutti i nuovi acquisti. Ma l’agente Raiola è già all’opera per valutare se vi siano strade alternative a Manchester. La Juve attende.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport