L'interista Bonolis: «La risposta a Cristiano Ronaldo? Prendere Messi»

TORINO - "L'Inter e' l'anti-Juve ma assieme a Roma, Napoli e Lazio. Sono diverse le squadre che si sono rafforzate ma la realta' e' che rimarra' lo stesso piano di battaglia degli anni scorsi: i bianconeri sono avanti e le altre inseguono". Lo ha detto, ai microfoni di RMC Sport, il super tifoso dei nerazzurri Paolo Bonolis. "L'Inter da quello che sta facendo sul mercato sembra una squadra superiore a quella degli anni passati. Verso la fine del campionato ha trovato a centrocampo un buon Brozovic: Vidal secondo me non puo' offrire un cambiamento importante in mezzo al campo. Barella invece ha dimostrato essere un giocatore di gamba e testa, anche se bisogna capire se riuscirebbe a mantenere queste qualita' anche in nerazzurro. Mi piacerebbe vedere Kante' all'Inter: un giocatore meraviglioso", ha spiegato ancora Bonolis.

Il figlio di Arturo Vidal rivela...

"Spalletti preoccupato? Conosco abbastanza bene Luciano. Se non e' preoccupato trascorre male la giornata: e' la sua natura, ha bisogno di nemici, avversari e problemi da risolvere. E' eternamente in attesa di affrontare le insidie, non solo del calcio ma anche della vita. La sua serenita' deve passare attraverso il travaglio. Nainggolan? L'importante e' che Di Francesco continui a mettere Juan Jesus a destra. Si e' ritrovato in quella partita il Perisic devastante: il brasiliano non sapeva che pesci pigliare", ha proseguito il popolare conduttore televisivo.

Il punto sulle trattative di calciomercato

"Perisic non so se resta all'Inter. Se arrivasse un'offerta dal Manchester United di circa 70 milioni lo porterei io li' in macchina. Un giocatore di ventinove anni lo cederei sempre a quella cifra. Cristiano Ronaldo alla Juve? E' un'attrattiva, un giocatore importante che ha scritto pagine memorabili del calcio.E' un grande atleta, nonostante i suoi 33 anni. A questo punto spero che il prossimo anno arrivi Messi all'Inter... Sarebbe una bella suggestione", ha concluso Bonolis. (In collaborazione con Italpress)