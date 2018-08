Lazio, ufficiali gli arrivi di Badelj e Correa

ROMA - La Lazio ha reso noto "di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Milan Badelj e di Carlos Joaquin Correa, quest'ultimo proveniente dal Siviglia. Contestualmente si rende noto che il centrocampista croato ha sottoscritto un contratto quadriennale, mentre il calciatore argentino si è legato al club per i prossimi cinque anni". Badelj arriva in biancoceleste da svincolato, dopo le quattro stagioni disputate con la maglia della Fiorentina. (In collaborazione con Italpress)