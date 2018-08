Calciomercato, Fiorentina su Mirallas. Pjaca resta in ghiaccio

FIRENZE - Tra Marko Pjaca e Nicola Sansone piomba Kevin Mirallas, il 30enne esterno belga dell'Everton, di origini spagnole, sul quale la Fiorentina si è buttata dopo aver incassato la disponibilità del giocatore e del club inglese a trattare. Operazione che non accantona l’inseguimento al croato della Juve come confermato anche dall’entourage di Pjaca (a patto che la Juve scenda a patti con la Fiorentina: la prossima sarà la settimana del ‘prendere o lasciare’). La Fiorentina punta a ottenere il belga alle proprie condizioni, in prestito al massimo oneroso con diritto di riscatto a 2,5-3 milioni. O eventualmente a titolo definitivo se le richieste dell’Everton rispetteranno i parametri viola. Ciò però non vuol dire aver abbandonato la pista-Pjaca: se la Juve dovesse decidere di rinunciare all’obbligo di riscatto e aprire alle condizioni viola (prestito oneroso con diritto di riscatto) Corvino si metterebbe subito in moto...