Calciomercato Lazio, prima si vende: poi ipotesi Joao Mario

ROMA - L’attaccante? No, la priorità in questo momento per la Lazio è quella di sfoltire la rosa. Per Inzaghi l’ideale sarebbe lavorare con una rosa di 25/27 giocatori al massimo, giovani compresi, e per questo motivo il ds Tare è al lavoro per sfoltire il più possibile e cercare di non creare quel sovraffollamento che spesso ha generato più malumori che utilità all’allenatore biancoceleste. Per questo, al momento, non trova conforto la possibilità di aprire all’Inter per Joao Mario. Al contrario a centrocampo ci sono da piazzare Lombardi, Filippini, Minala e Di Gennaro. In dubbio anche la permanenza di Sprocati e dei due giovani portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordao, entrambi arrivati lo scorso anno e utilizzati solo dalla Primavera retrocessa a fine campionato.