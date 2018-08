Calciomercato Napoli, forcing finale per Darmian

NAPOLI - Giuntoli ha schiacciato il piede sull’acceleratore in direzione di Matteo Darmian. Il Manchester United insiste: vuole 18 milioni di euro per l’esterno ambidestro, altrimenti non se ne fa nulla. Ma se ne può fare, tanto è vero che il Napoli sta cominciando a cedere, magari abbassando la base fissa della cifra per arricchirla con qualche bonus, mentre per il calciatore è già pronto un quadriennale da 3 milioni annui. Per Darmian è probabilmente questione di ore e non sarà l’unica operazione fino alla chiusura del mercato.