Di Biagio: «Modric all'Inter? Anche Ronaldo-Juve sembrava uno scherzo»

TORINO - "La Juve era gia' forte ancora prima che arrivasse Ronaldo, quindi penso sia d'obbligo provare a vincere tutto. Per noi, come Italia, e' molto importante sia venuto nel nostro campionato, la Juve deve provare a fare il massimo. Penso anche che il ritorno di Bonucci alla Juventus sia un valore aggiunto". E' il pensiero del ct dell'Under 21, Gigi Di Biagio, ai microfoni di Sky Sport da Civitanova Marche, dove e' in corso la "Bobo Summer Cup". Per l'Inter si parla di un clamoroso arrivo, ovvero Luka Modric dal Real Madrid. "All'inizio, quando doveva arrivare Ronaldo sembrava uno scherzo, con Modric sembrava la stessa cosa, ma perche' no, la speranza che lui possa arrivare e' molto importante - replica Di Biagio -. Se mi aspettavo un ritorno di questo tipo del calcio italiano? Onestamente no. E ripeto: quando ho letto di Ronaldo all'inizio era sorprendente, poi e' diventato tutto reale. Ora si parla di Modric e altri, perche' no? Siamo sulla strada giusta e ne siamo contenti".

L'offerta dell'Inter per Modric

Il discorso scivola anche su Napoli e Milan: "Carlo (Ancelotti, ndr) quello che ha fatto ed e' lo sappiamo, ripetere quanto fatto l'anno scorso non e' semplice ma le carte per fare bene ci sono sicuramente - dice il tecnico romano -. Caldara e Higuain al Milan? Parlavamo di Bonucci, parliamo anche di Mattia Caldara, il colpo del Milan e' importante, sara' uno dei futuri difensori della Nazionale. Per me la Juve qualcosa in piu', ma sotto il podio, che possiamo definire 'a cinque', sta un po' cambiando: vediamo cosa succedera' negli ultimi 10-12 giorni di mercato". E infine: "E' stato stupendo sedere sulla panchina della Nazionale, una grande opportunita' per la quale ringrazio la Figc.Potro' raccontare che ho fatto due partite da ct, e in futuro chissa'". (In collaborazione con Italpress)