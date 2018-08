Attenta Juventus, il Barcellona non molla Pogba

BARCELLONA - Il Barcellona vede e rilancia. L'arrivo di Arturo Vidal, infatti, non è, come molti avrebbero potuto pensare, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal club catalano. O almeno non lo è nelle intenzioni dei dirigenti e dell'allenatore blaugrana: «Siamo il Barça e siamo sempre aperti a migliorare la nostra squadra - ha sottolineato, non a caso, Ernesto Valverde - . Dobbiamo essere pronti a tutto perché le altre squadre rimangono all'erta fino all'ultimo giorno. Stiamo lavorando su altri fronti e sarebbe assurdo che dicessi che il nostro mercato finisce qui, anche se non so esattamente cosa possa succedere da qui alla fine». Il dubbio del Txingurri è anche quello del suo direttore sportivo. Il timore di Eric Abidal, infatti, è di non riuscire ad arrivare in tempo, nel caso di Paul Pogba (che Valverde ha definito «un grandissimo giocatore»), o di non poter convincere l'Ajax a mollare Frankie De Jong.

CORSA CONTRO IL TEMPO - Per quanto riguarda il centrocampista francese del Manchester United, i blaugrana, esattamente come la Juventus, potrebbero essere messi fuori gioco dall'imminente fine del mercato inglese che chiude i propri battenti, almeno in entrata, giovedì. E se è vero che i club delle Premier League potranno continuare a vendere fino al prossimo 31 agosto, è altrettanto vero che è altamente improbabile, per non dire impossibile, che i Red Devils possano decidere di privarsi del leader del proprio centrocampo senza aver trovato prima un degno sostituto.

NON SOLO SOLDI - Allo stesso tempo, però, la relazione tra Pogba e José Mourinho continua a peggiorare e, dopo il rifiuto del francese ad accorciare le proprie vacanze, lo Special One potrebbe essersi convinto che non ci sia più margine di manovra.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport