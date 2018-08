Calciomercato Real Madrid, tre alternative per il dopo Modric

TORINO - Le alternative a Modric sono difficili da trovare. Le qualità uniche del giocatore sono il primo ostacolo, ovviamente, ma poi c'è anche l'opzione economica da valutare anche per un grande club come il Real Madrid. Se dovesse realizzarsi il sogno croato dell'Inter, in Spagna arriverà un'alternativa di valore. Secondo "As" ci sono già tre nomi nella lista della spesa di Perez. Se dovesse partire Modric, infatti, si fanno tre ipotesi in Spagna. Una è legata a Marco Verratti del Paris Saint Germain, l'altra a Miralem Pjanic della Juventus e l'ultima fa riferimento Sergej Milinklovic-Savic della Lazio. Questi gli obiettivi principali del Real Madrid in caso di cessione di Modric all'Inter.

Dalla Spagna: Modric vuole andare all'Inter