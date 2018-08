Torino, Pereyra con Krunic

TORINO - Continuano ad arrivare offerte importanti per Baselli. Prima la Roma e la Lazio, adesso il Milan. Il Toro per ora non molla ma se dovessero arrivare 20-25 milioni prenderebbe in considerazione la proposta. E in questo caso si butterebbe subito su El Tucu Pereyra, 27 anni, centrocampista del Watford che Mazzarri conosce bene e ha inserito al primo posto nella sua lista della spesa. L’argentino è il giocatore che ha chiesto più di tutti per dare più forza e competitività alla squadra. Il ds Petrachi, dunque, continua a mantenere vivi i contatti con i dirigenti inglesi in attesa di vedere l’evolversi della situazione Baselli. Il Watford per il suo centrocampista chiede 20 milioni, i granata aspettano di fare la controofferta. Ma non c’è molto tempo a disposizione visto che il mercato inglese chiude domani sera a mezzanotte.

NE SERVONO ALTRI: KRUNIC - In questo momento ai granata servono due centrocampisti ma se dovesse partire Baselli ce ne vorrebbero tre. Pereyra al posto dell’azzurro (perché per sostituirlo ci va uno di spessore e non scommesse da vincere) e poi altri due visto che Obi, Acquah e Valdifiori saranno ceduti. Quasi fatta per Krunic. Toro ed Empoli stanni limando le ultime differenze e aspettano che Acquah dia il suo nulla osta al trasferimento in Toscana.

Leggi l'articolo completo sull’edizione digitale