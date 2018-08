Inter, Keita è con Calenda: cresce l'attesa dei tifosi

TORINO - Non c'è soltanto Modric a scatenare la fantasia dei tifosi interisti, letteralmente galvanizzati da un mercato ben sopra ogni più rosea aspettativa. Keita Balde è l'altro nome che, a livello di temperatura, si sposa alla perfezione con queste torride giornate italiane. L'esterno senegalese sembra ad un passo dal concludere la propria avventura nel Principato di Monaco dopo una sola stagione e la società del gruppo Suning è l'indiziata numero uno ad accoglierlo tra le proprie fila. A scatenare il popolo del web, specie se di fede nerazzurra, è il tweet del procuratore di Keita, Roberto Calenda, che pubblica sul proprio account un selfie in compagnia del proprio assistito. Nulla di definito, anzi: neanche una frase posta a didascalia, da cui trarre spunto anche soltanto per leggere tra le righe, ma l'indizo che i due si trovino insieme lascia intendere una sorta di "lavori in corso". Quasi come a dire che "qualcosa si muove". La conferma, casomai, arriva dal Monaco stesso, che non ha convocato il ragazzo per la trasferta di Nantes, prima giornata della Ligue 1. Restano dei nodi da sciogliere, in primis la slot da liberare per far posto all'ex Lazio (Candreva? Karamoh?), quel che è certo è che in casa Inter Keita piace eccome e questo non è affatto un mistero. L'accordo potrebbe arrivare sulla base di un prestito oneroso da 5-6 milioni di euro, più il diritto di riscatto fissato a 30.