Calciomercato Juventus, ufficiale Favilli al Genoa

TORINO - Andrea Favilli al Genoa. E' ufficiale, la Juventus ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con il club rossoblu' per la cessione del 21enne attaccante pisano "a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, per un corrispettivo di 5 milioni pagabili in tre esercizi. Il contratto prevede, inoltre, la facolta' per il Genoa Cricket and Football Club S.p.A di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 7 milioni, pagabili in tre esercizi".Favilli si e' messo in luce in maglia bianconera gia' dal 2015 al 2016, segnando ben 22 reti con la Primavera (ed esordendo in Serie A contro il Frosinone, il 7 febbraio 2016). Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, per Favilli, dopo il periodo bianconero, e' arrivata l'avventura in Serie B con l'Ascoli: 2 stagioni, 44 presenze, 17 gol in totale nella citta' marchigiana.A giugno il rientro a Torino, e la grande avventura, proprio nelle ultime settimane, della tourne'e americana, durante la quale si e' messo in luce, realizzando tre reti: una doppietta nell'amichevole d'esordio contro il Bayern Monaco e un gol nella vittoria contro l'MLS All-Stars.