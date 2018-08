Delneri: «Sturaro? Mi ha sorpreso la sua scelta»

TORINO - Stefano Sturaro sarà dunque l'ottavo rinforzo per lo Sporting Lisbona che domani inizierà la sua stagione contro la Moreirense (segui la Primiera Liga). L'ormai ex centrocampista della Juventus è stato accolto con entusiasmo in Portogallo dove, in passato, ha allenato Delneri. L'ex tecnico del Porto ha presentato ai tifosi Sturaro, suo giocatore ai tempi del Genoa: «È un ottimo centrocampista, con esperienza, ha vinto uno scudetto e ha giocato con un grande club con la Juventus. Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene». Delneri, parlando a "O Jogo" ha poi assicurato: «Sturaro è completo, aiuta la difesa, distrugge il gioco avversario, recupera palloni e ricostruisce l'azione. E' coraggioso, con un grande carattere. Mi ha sorpreso la sua scelta di giocare in Portogallo, come Bruno Fernades. Quando l'ho alleanato era molto giovane ma si capiva che c'era del potenziale. E' pronto per vincere, ha la cultura della vittoria».

Sturaro accolto come una star