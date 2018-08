Il Milan da Milinkovic!

MILANO - Un sogno da coltivare, ora dopo ora. Il Milan - così come la Juventus, che rimane spettatrice molto interessata, più del Real Madrid - continua a lavorare su Sergej Milinkovic-Savic. Leonardo ci sta provando, è una missione quasi impossibile, ma in questa corsa non è solo. Elliott, infatti, sta dando una mano in prima persona. Pare infatti che venerdì, in quel di Cortina, ci sia stato un incontro fra Claudio Lotito, presidente della Lazio - che ha casa nella “perla delle Dolomiti” - , e alcuni rappresentati della società della famiglia Singer. Incontro cordiale nel quale Lotito avrebbe ribadito la valutazione del centrocampista: 120 milioni. Ma al tempo stesso il numero uno biancoceleste non ha chiuso le porte a una sua partenza con la formula prospettata dal Milan, ovvero prestito molto oneroso con diritto di riscatto. Le cifre? 40 milioni per il prestito e 80 per il riscatto fra dodici mesi.

L’OSTACOLO - L’operazione non è semplice anche perché Lotito non vuole contropartite. Il Milan ha messo sul tavolo Bonaventura (valutato circa 25 milioni), Borini e Montolivo, ma il presidente della Lazio vuole solo cash.

