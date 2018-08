Inter, Keita: «Spalletti decisivo nella mia scelta»

MILANO - "Sono molto felice, molto contento, spero vada tutto bene". Cosi' Keita Balde ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo arrivo a Milano. Nelle prossime ore l'ex attaccante della Lazio effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto con i nerazzurri. "Spalletti è stato molto importante per la mia scelta - confessa Keita, che arriva dal Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto -. Mi aspetta una grande giornata e, speriamo, una grande avventura con l'Inter". (in collaborazione con Italpress)