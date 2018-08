Calciomercato Sassuolo, è ufficiale l'arrivo di Locatelli dal Milan

SASSUOLO - Il Sassuolo potrà ufficialmente contare nella prossima stagione su Manuel Locatelli: il centrocampista classe '98, cresciuto nel vivaio del Milan, club con cui ha esordito in Serie A, lascia la società rossonera per vestire il neroverde alla corte di Roberto De Zerbi. Il ragazzo arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

IL SALUTO AL MILAN - Locatelli si è congedato dalla sua ormai ex squadra con un emozionante messaggio di addio su Instagram. “GRAZIE... penso che non ci sia nessun altro modo per iniziare questo post. Voglio ringraziare tutte quelle persone che mi sono state accanto: dai magazzinieri del Vismara fino a quelli di Milanello, agli autisti che mi hanno accompagnato quando ancora non avevo la patente... al personale di Milanello che mi ha supportato e sopportato nei momenti in cui avevo bisogno (fisioterapisti, dottori, preparatori, cucina di Milanello). Un grazie a voi tifosi che avete gioito ed urlato con me. Grazie ai mister che hanno dato sempre al massimo per farmi migliorare. Un grazie ai miei compagni: dagli esordienti B alla prima squadra. Un ringraziamento speciale al presidente Berlusconi ed al Dott. Galliani. Ed ovviamente grazie alla mia famiglia, alla mia ragazza ed ai miei amici che mi hanno accompagnato e che mi sosterranno sempre in questa mia nuova avventura. Manuel Locatelli 73”

