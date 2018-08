Milinkovic e Romagnoli a Palmarola: i tifosi del Milan scatenati sui social

TORINO - Dopo Juventus e Real Madrid anche il Milan si è messo in fila per Milinkovic-Savic. E dopo l'incontro che secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato a Cortina fra Claudio Lotito - presidente della Lazio che ha casa nella “perla delle Dolomiti” - e alcuni rappresentati della società della famiglia Singer, a scatenare i tifosi rossoneri sui social sono arrivate le 'Stories' postate sui propri profili Instagram dal centrocampista serbo e da Alessio Romagnoli. Sia il laziale che il difensore rossonero (tifoso biancoceleste fin da bambino) hanno infatti documentato la loro breve vacanza sull'isola di Palmarola, in provincia di Latina.Tanto è bastato al popolo milanista per iniziare a sognare un terzo botto di mercato dopo quelli che hanno già portato alla corte di Gattuso il difensore Caldara e il bomber Higuain...