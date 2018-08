Calciomercato Milan, Castillejo arriva dal Villarreal in prestito con obbligo di riscatto

MILANO - La campagna acquisti del Milan non si ferma: Leonardo si è gettato su un attaccante esterno, che risponde al nome di Samu Castillejo, mancino classe ’95, esploso con il Villarreal. Al Submarino Amarillo andrà Carlos Bacca, già in prestito agli iberici nella scorsa stagione, e il pagamento di 18 milioni di euro in due anni. L’ala arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto, e nella giornata di oggi i due club decideranno l'importo del prestito oneroso. Castillejo, 6 gol e 7 assist in 30 presenze nell'ultima Liga, sarà dunque il quinto esterno di ruolo a disposizione di Gattuso.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE

TUTTO SUL CALCIOMERCATO