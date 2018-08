Don Balon: «Real, 95 milioni per Milinkovic-Savic»

MADRID (SPAGNA) - Claudio Lotito non arretra di un millimetro davanti alla sua richiesta da 150 milioni di euro per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo "Don Balon", il Real Madrid si sarebbe fatto avanti per il centrocampista serbo, con Florentino Perez in costante contatto con Kezman, agente del giocatore. I blancos sarebbero arrivati a offrire anche 95 milioni, proposta pero' rispedita al mittente dalla Lazio, ferma sulle proprie posizioni. A poco sarebbe servito il si' di Milinkovic-Savic al trasferimento, ottenuto dal Real. Sempre stando a "Don Balon", sarebbero invece in risalita le quotazioni di Mauro Icardi. Il Real cerca un centravanti e l'argentino piace sempre di piu' sebbene il caso Modric abbia incrinato il rapporto fra i due club. L'Inter non ha alcuna intenzione di trattare e allora Perez si sarebbe rivolto direttamente a Wanda Nara, moglie e agente del giocatore: "per meno di 100 milioni, l'Inter non ascoltera' alcuna offerta", il messaggio per il presidente dei madrileni. Il Real stava preparando una proposta da 92 milioni per l'attaccante ma alla luce di questa telefonata sarebbe disposto a salire fino a 102, senza pero' andare oltre. (In collaborazione con Italpress)