Sport: «Rafinha, addio Barça: è a un passo dal prestito al Betis»

TORINO - Dal prestito all'Inter al prestito al Betis. Rafinha continua a non trovare spazio al Barcellona e neanche un'ottima preseason ha convinto Valverde a puntare definitivamente su di lui. Il brasiliano infatti è un passo dall'essere ceduto alla squadra andalusa: la formula, secondo "Sport", dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il Betis pagherà ai catalani 1,5 milioni di euro che diventeranno 2 in caso di qualificazione di Champions o vincita di un trofeo. L'obiettivo è quello di trovare quei minuti che il Barça non poteva garantirgli dopo gli acquisti estivi di Arthur e Arturo Vidal.