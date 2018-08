Calciomercato Spal, Valdifiori: «Voglio tornare ad essere importante»

FERRARA - "Sono carico e sono contento di essere un giocatore della Spal, voglio tornare ad essere importante". Parla così Mirko Valdifiori nel corso della propria conferenza stampa di presentazione all'inizio della sua nuova avventura ferrarese: "Ho già esordito in una partita importante per noi, nel finale, e questo mi ha fatto molto piacere. Dalla panchina sono rimasto sorpreso dal nostro spirito: collaborazione in campo, voglia di sacrificarsi per il risultato. Caratteristiche? Sono un regista abituato a giocare molti palloni davanti alla difesa. Preferisco scambiare veloce coi centrocampisti e trovare i tempi per servire le punte. La società ha fatto un ottimo mercato: si è rinforzata mantenendo l'impianto che ha fatto bene l'anno scorso. So che ci sarà bisogno di tutti. Conosco molti compagni di reparto, Schiattarella, Missiroli o Kurtic, ci siamo affrontati molte volte, conosco molto bene il loro valore”.